Kamu Personeli Seçme Sınavı olan KPSS, ÖSYM tarafından bu yıl belirlenen tarihlerde 81 il genelinde uygulanacak. Kamu kurumlarına atanmak isteyen milyonlarca aday KPSS'de bir hayli ter dökecek. Sınava girmek isteyen adaylar için başvuru tarihleri ve ücretleri hakkında tüm merak edilenlerin yanıtlarını haberimizde derledik.

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

2020 KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında

2020 KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri de 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ortaöğretin ve önlisans başvuru kılavuzu hakkında henüz bilgi açıklanmadı. Öte yandan geçtiğimiz yılın ücretleri aşağıdaki gibidir.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi de (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS LİSANS BAŞVURU KILAVUZU

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde

KPSS DHBT sonuçları ise 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

