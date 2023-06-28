Kurban Bayramı klasiği Kurbanlar kaçtı sahipleri kovaladı!

Kurban Bayramı'nın ilk gününde her sene olduğu gibi kurbanlarını elinden kaçıran vatandaşlar aksiyon dolu dakikalar yaşadı.

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Kurban Bayramı klasiği Kurbanlar kaçtı sahipleri kovaladı!

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, bir kurbanlık sahibinin elinden kaçtıktan sonra büyük bir kovalamaca yaşandı. Neyse ki, Haliliye Belediyesi'nin kurban yakalama timi devreye girdi ve olayın üstesinden gelmek için harekete geçti.

Kurban Bayramı klasiği Kurbanlar kaçtı sahipleri kovaladı!

Olay, Haliliye ilçesinin Ertuğrul Mahallesi'nde meydana geldi. Kurbanlık, kesim yerinden kaçarak mahalledeki sokaklarda dolaşmaya başladı. Panik yaşayan sahibi, durumu hemen belediyeye bildirdi ve yardım istedi. Haliliye Belediyesi, konuyla ilgili ekiplerini harekete geçirdi ve kurban yakalama timini görevlendirdi.

Profesyonel ekipler, hızla olay yerine ulaştı ve kurbanlığı yakalamak için çalışmalara başladı. Ancak büyükbaş hayvanın kontrol altına alınması biraz zorlu oldu. Belediye görevlileri, uyuşturucu iğne kullanarak kurbanlığı sakinleştirmeye ve yakalamaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda, kurbanlık güvenli bir şekilde yakalandı ve sahibine teslim edildi.

Kurban Bayramı klasiği Kurbanlar kaçtı sahipleri kovaladı!

Kovalamaca saatler sürdü

Şanlıurfa Eyyübiye Mahallesi'nde sabah saatlerinde Halil Yıldırım’a ait kurbanlık boğa kesilmek istendiği sırada sahibinin elinden kaçtı. Çevredekilerin uğraşlarına rağmen boğa yakalanamadı. Motosiklet, otomobil ve araçlarla önü kesilmeye çalışılan boğa, 2 saat sahiplerini peşinden koşturdu.

Kurban Bayramı klasiği Kurbanlar kaçtı sahipleri kovaladı!

Kilometrelerce devam eden takip sırasında bir sokakta boğa kıstırıldı, başına çuval geçirıldi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan boğa, bölgeye gelen belediye görevlileri tarafından sakinleştirici iğne vurulduktan sonra kesime götürülebildi.

Kurban Bayramı klasiği Kurbanlar kaçtı sahipleri kovaladı!

Güngören'de köşe kapmaca

Güngören'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, Mehmet Akif Caddesi'ni birbirine kattı. Cadde boyu akan trafikte koşan boğa sürücülere de zor anlar yaşattı.

Kurban Bayramı klasiği Kurbanlar kaçtı sahipleri kovaladı!

Bursa'da zor anlar, trafik birbirine girdi

İznik’te pide işi ile uğraşan İrfan Karaman’a ait kurbanlık koç tam kesileceği esnada sahibinin elinden kaçtı.

Kurban Bayramı klasiği Kurbanlar kaçtı sahipleri kovaladı!

İlçe merkezine kadar kaçmayı başaran koç trafiği birbirine kattı. 1 saatlik çalışma sonrası koç vatandaşlarında yardımıyla bir inşaattın bahçesinde yakalandı.

Tavşan gibi zıpladı

Muş hayvan pazarında bir anda sahibinin elinden kurtulan kurbanlık dana, pazar içinde kaçmaya başladı. Dananın üzerine geldiğini gören vatandaşlar büyük korku yaşadı. Sahibinin elinden kaçan dana, kısa bir süre sonra tekrar yakalandı.-

Kurban Bayramı klasiği Kurbanlar kaçtı sahipleri kovaladı!

Denizli'de nasibini aldı

Denizli’de Kurban Bayramı’nın ilk gününün sabahında, kılınan namazın ardından tatlı telaş başladı. Çoğu vatandaş kurbanlıklarını sorunsuz şekilde evine getirip keserken, firari hayvanlar yine işbaşındaydı. Her sene olduğu gibi bu senede kaçan kurbanlıklar hareketli dakikalara yol açtı.

Kurban Bayramı klasiği Kurbanlar kaçtı sahipleri kovaladı!

Kaçan kurbanlıkları yakalamak için adeta zamanla yarışan vatandaşlardan kimi araçla önünü kesmeye çalıştı, kimi ise peşinden koşturdu. Kent merkezinde en çok dikkat çeken ise anayolda başıboş ilerleyen büyükbaş oldu. Akan trafikte hızla giden kurbanlık sürücülere de zor anlar yaşatsa da kısa süre sonra ekiplerin yardımıyla yakalandı.

Kahraman polis danayı yakaladı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kaçan kurbanlık danayı İlçe Emniyet Müdürlüğündeki polis memuru yakaladı.

Kurban Bayramı klasiği Kurbanlar kaçtı sahipleri kovaladı!

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