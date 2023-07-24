Lozan Barış Antlaşması'nın ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Lozan mesajı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Lozan Barış Antlaşması'nı orasından burasından kurcalayanlar, milli hakikatlerden ve tarihi vesikalardan kopuk yorumlayanlar Türkiye Cumhuriyeti'ni kundaklamaya azmeden sömürge bakiyeleridir."

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Lozan Barış Antlaşması'nın ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Lozan mesajı!

MHP Genel Başkanı Bahçeli" "Lozan Antlaşması'nın 100'üncü Yıldönümü" nedeniyle mesaj yayımladı.

Bahçeli mesajında şu ifadelere yer verdi:

"20 Kasım 1922 tarihinde başlayan, 4 Şubat-23 Nisan 1923 tarihleri arasında kesintiye uğrayan, 24 Temmuz 1923 tarihinde de imza altına alınan Lozan süreci Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası toplum nezdinde eşit hak ve statüyle tescili, aynı zamanda Cumhuriyet'in tezahür ve tecelli zeminidir. Lozan Barış Antlaşması Milli Mücadele'nin muvaffakiyet ve muzaffer ruhu üzerine bina edilmiş, Türk milletinin egemenlik hakları, tarihi kazanımları, hukuki ve hükümran vasfı 9 aya yakın devam eden müzakerelerle muarız ve muhasım unsurlara kabul ettirilmiştir. Lozan'da, bağımsızlık savaşını zaferle buluşturan bir milletin varoluş haysiyeti, istiklal ve istikbal hedefleri taçlanmıştır. İçinde bulunduğumuz 2023 yılı hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıldönümüdür."

Terör örgütü PKK'nın bu yılın başından itibaren Lozan Antlaşması aleyhine kara propagandaya başlamasının tesadüf olmadığının altını çizen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Lozan Barış Antlaşması'yla hesaplaşmak için bir plan dahilinde yalan ve fitne kuyruğuna girenlerin asıl gayesi Türkiye'nin taciz ve tahribine hizmettir. "Türkiye Cumhuriyeti Lozan'da kuruldu, Lozan'da yıkılacak" sloganı atan alçakların elbette çabaları beyhude, hevesleri boşunadır. Adım adım, karış karış müdafaa edilerek kurtarılan aziz vatan, kurulan Türkiye Cumhuriyeti ve bunların hukuki temeli Lozan Barış Antlaşması imhaya ve izmihlale asla maruz bırakılmayacaktır. Türk milleti hiçbir antlaşmayla var olmamış, hiçbir antlaşmayla da yok edilemeyecektedir. Bunun yegâne kanıtı Sevr suikastının yırtılıp atılmasında gösterilen kahramanlıktır.

Lozan Barış Antlaşması'nı zafer ile hezimet arasına sıkıştıranların, hatta Sevr'le bağ kuranların iyi niyetten mahrum oldukları, Milli Mücadele'ye ve milli bekaya ters baktıkları da tartışmasızdır. Bilinmelidir ki, Lozan Barış Antlaşması'nı orasından burasından kurcalayanlar, milli hakikatlerden ve tarihi vesikalardan kopuk yorumlayanlar Türkiye Cumhuriyeti'ni kundaklamaya azmeden sömürge bakiyeleridir. Bu şuursuz ve gayri milli güruhun dayatmalarına müsaade edilmeyecek, Lozan Barış Antlaşması'nın Milli Mücadele'yle sınırları çizilmiş ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir."

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