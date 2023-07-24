UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde, Türk takımlarının rakipleri belli oldu! İşte o takımlar!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu Kura Çekimi Sonuçları Belli Oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan dorukta! 3. Ön Eleme Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi ve Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin Muhtemel Rakipleri Belli Oldu!

Fenerbahçe, 3. Ön Eleme Turu'nda Zimbru Chisinau ile karşı karşıya gelecek. Eğer Fenerbahçe, Zimbru Chisinau'yu elemeyi başarırsa, Differdange - Maribor eşleşmesinin galibiyle yolları kesişecek.

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Beşiktaş'ın Mücadele Edeceği Takım Belli Oldu!

Beşiktaş, 3. Ön Eleme Turu'nda ilk olarak Tirana ile mücadele edecek. Eğer Beşiktaş, Tirana'yı saf dışı bırakırsa, Zeljeznicar - Neftçi Bakü maçının galibiyle karşılaşacak.

Adana Demirspor'un Muhtemel Rakibi Belli Oldu!

Adana Demirspor, 3. Ön Eleme Turu'nda ilk olarak CFR 1907 Cluj ile mücadele edecek. Eğer Adana Demirspor, CFR 1907 Cluj'u saf dışı bırakırsa, Osijek - ZTE FC müsabakasının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Heyecan Dolu Karşılaşmaların Tarihi Belli Oldu!

Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nun ilk karşılaşmaları 10 Ağustos'ta, rövanş müsabakaları ise 17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Türk kulüpleri, bu önemli turda başarılarıyla Türkiye'yi gururlandırmak için sahaya çıkacaklar.

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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde zorlu mücadelelere hazırlanırken, taraftarlar da takımlarını desteklemek için heyecanla bekliyor. Türk futbolunun bu önemli temsilcileri, Avrupa'da adını duyurmak ve ilerlemek için ellerinden geleni yapacaklar. 10 ve 17 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlar, futbolseverler için heyecan dolu anlara sahne olacak.

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