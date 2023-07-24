Cezayir’de sıcak gündem! Orman yangınında 15 kişi hayatını kaybetti!

Cezayir'de 16 eyalette süren orman yangınlarında 15 kişi hayatını kaybederken bin 500 kişi yangından etkilenen bölgelerden tahliye edildi.

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Cezayir’de sıcak gündem! Orman yangınında 15 kişi hayatını kaybetti!

Cezayir'de 16 eyalette süren orman yangınlarında 15 kişi hayatını kaybederken bin 500 kişi yangından etkilenen bölgelerden tahliye edildi.

BÖLGEDEN 500 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Cezayir'de Boumerdes, Bouira, Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel and Skikda eyaletlerinin de içinde bulunduğu 16 eyalette yangınla mücadele sürüyor. Cezayir İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangınlar nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı açıklanırken bölgeden bin 500 kişinin tahliye edildiği belirtildi. Ülkede 97 noktada süren orman yangınları tarım arazilerine ve çalı ormanlarına büyük hasar verdi. Bouira ve Jijel eyaletlerindeki yangınların rüzgar nedeniyle yayılarak kalabalık köylere ulaştığı öğrenilirken 16 eyalette yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Cezayir’de sıcak gündem! Orman yangınında 15 kişi hayatını kaybetti!

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KAYNAK: İHA

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