Sakarya'yı en iyi şekilde temsil etti, Hırvatistan’dan şampiyonluk getirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Fatih Şen, Hırvatistan'da düzenlenen Üniversiteler Arası Avrupa Oyunları'nda şampiyon oldu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcusu Fatih Şen, uluslararası organizasyonlarda gurur kaynağı olmayı sürdürüyor. Gerek Türkiye'yi gerekse Sakarya'yı en iyi şekilde temsil eden başarılı sporcudan bir şampiyonlukta Hırvatistan'dan geldi. Başkent Zagreb'te düzenlenen Üniversiteler Arası Avrupa Oyunları'na katılan Şen, +84 kilogramda şampiyon olmayı başardı.
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KAYNAK: İHA