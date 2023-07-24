Yılanın ısırdığı vatandaşın tedavisi için ambulans helikopter devreye girdi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yılanın ısırdığı vatandaş, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi.
Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Gelişen köyüne bağlı Suçıktı mezrasında meydana geldi. 40 yaşındaki S.E., ahırına girdiği sırada yılan tarafından ısırıldı. S.E., yakınlarının haber vermesi üzerine ambulansla hızlıca Derecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada gerekli müdahale yapılarak hayati fonksiyonları normalleştirilen hasta, ambulans helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine sevk edildi.
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KAYNAK: İHA