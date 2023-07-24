Tokat'ta "mavi dil" alarmı! Hayvan giriş çıkışları yasaklandı!

Erbaa ilçesine bağlı Karayaka Beldesi'nde bir işletmede tespit edilen 'Mavi Dil' hastalığı sebebiyle Erbaa Hayvan Sağlığı Zabıtası komisyonunun kararıyla tüm hayvan hareketleri yasaklandı. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan bu tedbir kapsamında Karayaka Beldesi çevresinde 10 kilometrelik bir alan karantina altına alınacak.

'Mavi Dil' Hastalığı ve Tedbirler

'Mavi Dil' hastalığı, küçükbaş hayvanları etkileyen bulaşıcı bir hastalıktır ve özellikle koyun ve keçilerde görülmektedir. Hastalığın belirtileri arasında dilin mavi-mor renge dönüşmesi, ağız, dudak ve boğaz bölgesinde şişlikler ve yaralar bulunur. Maalesef, hastalığın tedavisi mümkün değildir, bu yüzden hastalığın yayılmasını önlemek için karantina önlemleri alınır.

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Uygulanan Yasaklama ve Karantina Alanı

Erbaa Hayvan Sağlığı Zabıtası komisyonunun aldığı kararla, Karayaka Beldesi çevresindeki toplam 10 kilometrelik bir alanda karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi. Bu karara göre, hastalık süresince belde merkezi ve çevresindeki Kale, Çevresu, Kızılçubuk, Aşağı Çandır, Tosunlar, Bağpınar, Güvençli, Yaylacık, Ballıbağ, Salkımören, Üzümlü ve Yoldere köylerinde hastalığa duyarlı hiçbir hayvanın giriş ve çıkışına izin verilmeyecek.

Önemli Uyarı ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hayvan sahipleri, hastalığın yayılmasını önlemek ve hayvanlarını korumak adına alınan bu karantina tedbirlerine kesinlikle uymalıdır. Özellikle bu bölgelerdeki hayvan hareketlerine dikkat etmek ve hastalığın yayılmasını engellemek için veteriner hekimlerin yönlendirmelerini takip etmek hayati önem taşır. Karantina süresince hayvanların başka bölgelere taşınmaması ve hastalık belirtileri görülen hayvanların hemen yetkililere bildirilmesi, hastalığın kontrol altına alınmasında büyük önem taşır. Sağlık ve tarım kurumlarının koordinasyonu ve bilinçli hareket edilmesi, 'Mavi Dil' hastalığıyla mücadelede başarılı sonuçlar alınmasına yardımcı olacaktır.

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