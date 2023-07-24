TBMM olağanüstü toplanacak! Gündemde Ekonomi var!

Meclis olağanüstü toplantı yapacak. TBMM Genel Kurulu, CHP'nin bazı vergilerdeki artışlarla ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önerisini müzakere etmek üzere, olağanüstü toplanacak. Söz konusu toplantının ne zaman olduğu vatandaşlarca sorgulanıyor. Peki, TBMM olağanüstü toplantısı ne zaman?

YAYINLAMA
Google News
TBMM olağanüstü toplanacak! Gündemde Ekonomi var!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzasıyla olağanüstü toplantıya hazırlanıyor. Toplantının ana gündemi, son dönemde artan vergi artışları ve temel ihtiyaçlardaki fiyat artışlarından kaynaklı sorunlara çözüm bulmak olacak.

Tüm Gözler TBMM'de: Vatandaşların Vergi ve Fiyat Artışlarından Kaynaklı Sıkıntıları Dile Getirilecek

CHP'nin önerisi doğrultusunda yapılacak genel görüşmede, Türkiye'nin önemli siyasi parti grupları görüşlerini sunacak. Yüksek KDV ve ÖTV oranları ile temel ihtiyaçlardaki fiyat artışlarının vatandaşların ekonomik sıkıntılarını artırdığı düşüncesiyle milletvekilleri sorunlara dair çözüm yolları tartışacak.

TBMM'de Siyasi Partilerin Sesi: Vergi ve Fiyat Artışlarına Karşı Çözüm Arayışı

CHP'nin çağrısının ardından gerçekleşecek olağanüstü toplantıda, toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekilinin bir araya gelmesiyle görüşmelere başlanacak. Milletvekillerinin tartışmaları ve görüş alışverişleri sonucunda yapılacak işaretle oylama, genel görüşmenin açılıp açılmayacağına karar verecek.

TBMM olağanüstü toplanacak! Gündemde Ekonomi var!

TBMM Toplantısında Karar Anı: Genel Görüşme Yapılacak mı?

CHP'nin ve diğer partilerin ortaklaşa talebiyle TBMM'nin olağanüstü toplantıya hazırlanması, vatandaşların ekonomik sıkıntılarına dair hassasiyetin bir göstergesi olarak önem kazanıyor. Toplantı sonucunda alınacak kararlar, vergi ve fiyat artışlarına dair çözümlerin nasıl şekilleneceğini belirleyecek.

TBMM Toplantısından Çözüm Kararları

TBMM'nin olağanüstü toplantısı, Türkiye'nin ekonomik sorunlarına dair kritik bir adım olarak görülüyor. Milletvekillerinin vereceği kararlar, vergi ve fiyat artışlarından kaynaklanan ekonomik sıkıntıları azaltma yönünde atılan önemli bir adım olarak değerlendirilecek.

TBMM'nin olağanüstü toplantısında, CHP ve diğer partilerin talebi üzerine vergi artışları ve fiyat artışlarına dair genel görüşme yapılacak. Vatandaşların ekonomik sıkıntılarına dair çözüm arayışlarının gündeme taşınacağı toplantı, Türkiye'nin ekonomik geleceğine dair önemli adımların atılacağı bir platform olarak öne çıkıyor. Kararların halkın beklentilerine uygun şekilde şekillenmesi, ekonomik istikrarın sağlanması açısından büyük önem taşıyor.

Tokat'ta "mavi dil" alarmı! Hayvan giriş çıkışları yasaklandı!Tokat'ta "mavi dil" alarmı! Hayvan giriş çıkışları yasaklandı!

Yılanın ısırdığı vatandaşın tedavisi için ambulans helikopter devreye girdiYılanın ısırdığı vatandaşın tedavisi için ambulans helikopter devreye girdi

Mersin’de zabıtalar Arapça yazılı tabela denetimindeMersin’de zabıtalar Arapça yazılı tabela denetiminde

Borcunu yapılandıranlar dikkat! Son gün yaklaşıyor! İşte Borç yapılandırmasında önemli bilgiler!Borcunu yapılandıranlar dikkat! Son gün yaklaşıyor! İşte Borç yapılandırmasında önemli bilgiler!

Denize girmek yasaklandı! Kuvvetli yağış uyarısı sonrası duyuruldu!Denize girmek yasaklandı! Kuvvetli yağış uyarısı sonrası duyuruldu!

Evi kontrol ederken şok geçirdi! Bazanın altından kadın cesedi çıktı!Evi kontrol ederken şok geçirdi! Bazanın altından kadın cesedi çıktı!

Kökünü kazıyana kadar yola devam! İstanbul’da 849 kilo uyuşturucu yakalandı!Kökünü kazıyana kadar yola devam! İstanbul’da 849 kilo uyuşturucu yakalandı!

Kuyumcuya altınlarını emanet ettiler! Sırra kadem bastı! 700 milyonluk kuyumcu vurgunu!Kuyumcuya altınlarını emanet ettiler! Sırra kadem bastı! 700 milyonluk kuyumcu vurgunu!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Evlilik okulunda sertifikalarını aldılar
Evlilik okulunda sertifikalarını aldılar
Yürek dağlayan haberi MSB duyurdu! Şehidimiz var Türkiye!
Yürek dağlayan haberi MSB duyurdu! Şehidimiz var Türkiye!
Lozan Barış Antlaşması'nın ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Lozan mesajı!
Lozan Barış Antlaşması'nın ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Lozan mesajı!
Mersin’de zabıtalar Arapça yazılı tabela denetiminde
Mersin’de zabıtalar Arapça yazılı tabela denetiminde
Son Haberler
Say-Fen Eğitim Kurumları Pendik’te Hizmete Girdi! "Say-Fen Eğitimde Güven"
Say-Fen Eğitim Kurumları Pendik’te Hizmete Girdi! "Say-Fen Eğitimde Güven"
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı 6 oyuncusuyla yolları ayırdı
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı 6 oyuncusuyla yolları ayırdı
İsrail'de tartışmalı Yargı Reformu kabul edildi! Halk sokaklara döküldü!
İsrail'de tartışmalı Yargı Reformu kabul edildi! Halk sokaklara döküldü!
CHP Pendik'ten Lozan Antlaşması’nın 100. yıl dönümü açıklaması
CHP Pendik'ten Lozan Antlaşması’nın 100. yıl dönümü açıklaması
Kökünü kazıyana kadar yola devam! İstanbul’da 849 kilo uyuşturucu yakalandı!
Kökünü kazıyana kadar yola devam! İstanbul’da 849 kilo uyuşturucu yakalandı!
WhatsApp üzerinden mesaj atıyorlar! Para kazanma vaadi veriyorlar! Dolandırıcıların yeni tuzağına dikkat!
WhatsApp üzerinden mesaj atıyorlar! Para kazanma vaadi veriyorlar! Dolandırıcıların yeni tuzağına dikkat!
Çok Okunanlar
HÜDA PAR'lılar saldırganın evine saldırdı, Polis linç girişimini güçlükle önledi
HÜDA PAR'lılar saldırganın evine saldırdı, Polis linç girişimini güçlükle önledi
Trabzonspor'un Katarlılara satılması ile ilgili resmi açıklama geldi: Divan kurulu başkanı Ali Sürmen'den çok konuşulacak açıklama!
Trabzonspor'un Katarlılara satılması ile ilgili resmi açıklama geldi: Divan kurulu başkanı Ali Sürmen'den çok konuşulacak açıklama!
İstanbullular dikkat! Çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! İşte kesintinin yaşanacağı iller!
İstanbullular dikkat! Çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! İşte kesintinin yaşanacağı iller!
24 Temmuz Pazartesi Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
24 Temmuz Pazartesi Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Vali, üreten kadın girişimcilerle bir araya geldi
Vali, üreten kadın girişimcilerle bir araya geldi
Böyle kuraklık görülmedi! 700 hanelik köyün içme suyu bile kalmadı
Böyle kuraklık görülmedi! 700 hanelik köyün içme suyu bile kalmadı
Yorumlananlar
Hindistan'da insanlık dışı olay! Çete üyeleri iki kadına toplu tecavüz görüntüleri yayınlandı!
Hindistan'da insanlık dışı olay! Çete üyeleri iki kadına toplu tecavüz görüntüleri yayınlandı!
Çarşaflı genç kıza sözlü saldırıda bulunan kadına bir tepki de Bergüzel Korel’den: Bende sizden tiksiniyorum
Çarşaflı genç kıza sözlü saldırıda bulunan kadına bir tepki de Bergüzel Korel’den: Bende sizden tiksiniyorum
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Tesettürlü gelin sınırları zorladı, kendi düğününde direk dansı yaptı, izleyiciler çığlık atarak izledi
Tesettürlü gelin sınırları zorladı, kendi düğününde direk dansı yaptı, izleyiciler çığlık atarak izledi