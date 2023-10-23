Manisa'da kumar oynanan bir eve, polisten şok baskın!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde gece yarısı kumar oynatıldığı tespit edilen bir evde yapılan aramada çok sayıda kumar malzemesi ele geçirilirken 6 şahsa idari para cezası kesildi.

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Manisa'da kumar oynanan bir eve, polisten şok baskın!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde gece yarısı kumar oynatıldığı tespit edilen bir evde yapılan aramada çok sayıda kumar malzemesi ele geçirilirken 6 şahsa idari para cezası ev sahibine de "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ve "Uyuşturucu bulundurma ve kullanma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda Şehzadeler ilçesinde bir ikamette kumar oynandığı tespit edilmesi üzerine gece yarısı 00.30 sıralarında söz konusu adreste yapılan aramada, 70 deste iskambil kağıdı, 26 adet okey taşı, 404 adet pul, 4 adet zar, 400 TL para, 3 adet hesap defteri, 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Manisa'da kumar oynan bir eve, polisten şok baskın!

Konuyla ilgili kumar oynadığı tespit edilen 6 şahsa Kabahatler Kanununun 34. maddesine göre 24 bin 330 TL idari para cezası uygulanırken, ev sahibi V. A. (30) isimli şahıs hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ve TCK 191 "Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçlarından adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Manisa'da kumar oynan bir eve, polisten şok baskın!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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