Van polisinden başarılı operasyon! Değişik suçlardan 9 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan dolayı aranması bulunan 9 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 1 adet AK-47, 2 adet tüfek, 4 adet ruhsatsız silah, 3 adet kurusıkı tabanca, 24 adet pompalı tüfek kartuşu, 37 adet fişek, 23 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet şarjör, 3 adet bıçak, 1 adet muşta ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet cep telefonu, 1 adet televizyon ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Aranması bulunan ve çeşitli suçlardan adli işlem yapılan 29 şahıs yakalanmış, toplamda 20 yıl hapis cezası bulunan 9 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

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