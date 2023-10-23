Van polisinden başarılı operasyon! Değişik suçlardan 9 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan dolayı aranması bulunan 9 kişi tutuklandı.

YAYINLAMA
Google News
Van polisinden başarılı operasyon! Değişik suçlardan 9 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan dolayı aranması bulunan 9 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 1 adet AK-47, 2 adet tüfek, 4 adet ruhsatsız silah, 3 adet kurusıkı tabanca, 24 adet pompalı tüfek kartuşu, 37 adet fişek, 23 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet şarjör, 3 adet bıçak, 1 adet muşta ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet cep telefonu, 1 adet televizyon ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Aranması bulunan ve çeşitli suçlardan adli işlem yapılan 29 şahıs yakalanmış, toplamda 20 yıl hapis cezası bulunan 9 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

Van polisinden başarılı operasyon! Değişik suçlardan 9 kişi tutuklandı

Van polisinden başarılı operasyon! Değişik suçlardan 9 kişi tutuklandı

Van polisinden başarılı operasyon! Değişik suçlardan 9 kişi tutuklandı

Van polisinden başarılı operasyon! Değişik suçlardan 9 kişi tutuklandı

Milyonları ilgilendiriyor! Sosyal güvenlik sistemi yenileniyor, deme gücü olmayanın primini devlet ödeyecekMilyonları ilgilendiriyor! Sosyal güvenlik sistemi yenileniyor, deme gücü olmayanın primini devlet ödeyecek

Bu gün hava durumu nasıl olacak? 23 Ekim Pazartesi tüm bölgelerimiz ve illerimizde hava durumu ve sıcaklıklarıBu gün hava durumu nasıl olacak? 23 Ekim Pazartesi tüm bölgelerimiz ve illerimizde hava durumu ve sıcaklıkları

Erman Toroğlu, Galatasaray, Beşiktaş maçı sonrası Cüneyt Çakır için olay iddialarda, VAR kayıtları için çarpıcı açıklamalarda bulunduErman Toroğlu, Galatasaray, Beşiktaş maçı sonrası Cüneyt Çakır için olay iddialarda, VAR kayıtları için çarpıcı açıklamalarda bulundu

Sahipsiz köpek daha önce kendisini besleyen yerde yatan yaşlı adamın yanına kimseyi yaklaştırmadıSahipsiz köpek daha önce kendisini besleyen yerde yatan yaşlı adamın yanına kimseyi yaklaştırmadı

Devlet bahçeli İsrail'e 2 gün süre vermişti, MHP''den açıklama geldi!Devlet bahçeli İsrail'e 2 gün süre vermişti, MHP''den açıklama geldi!

Bursa'da aniden yola fırlayan 2 yaşında çocuğa araç çarparak ağır şekilde yaraladı, Kaza anı kameralara yansıdıBursa'da aniden yola fırlayan 2 yaşında çocuğa araç çarparak ağır şekilde yaraladı, Kaza anı kameralara yansıdı

Fenerbahçe durdurulamıyor! Sarı lacivertliler gol oldu yağdı, Süper Lig rekoru kırdılar!Fenerbahçe durdurulamıyor! Sarı lacivertliler gol oldu yağdı, Süper Lig rekoru kırdılar!

İsrail ordusunda Netenyahu rahatsızlığı! 'Yaptığı utanç verici'İsrail ordusunda Netenyahu rahatsızlığı! 'Yaptığı utanç verici'

Sıfır ve ikinci el otomobilde ibre tersine döndü, Sıra bekleme ve stokçuluk ortadan kalktı, 48 aya kadar taksit, yüzde 80 kredi desteğiSıfır ve ikinci el otomobilde ibre tersine döndü, Sıra bekleme ve stokçuluk ortadan kalktı, 48 aya kadar taksit, yüzde 80 kredi desteği

Yeni emeklilik sistemi Meclise sunuldu! Emekli maaşı sistemi ve emeklilik kriterleri değişiyor! İşte detaylarYeni emeklilik sistemi Meclise sunuldu! Emekli maaşı sistemi ve emeklilik kriterleri değişiyor! İşte detaylar

Dilan ve Engin Polat’a iki şok birden! Savcılık harekete geçti!Dilan ve Engin Polat’a iki şok birden! Savcılık harekete geçti!

Düğün çekimini ayılar bastı: Gelin ve damat ne yapacağını şaşırdı, kendilerini arabanın içine zor attılar, İşte o anlarDüğün çekimini ayılar bastı: Gelin ve damat ne yapacağını şaşırdı, kendilerini arabanın içine zor attılar, İşte o anlar

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni uygulamalar geliyor! Kanun teklifi meclise sunuldu, İşte detaylarMilyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni uygulamalar geliyor! Kanun teklifi meclise sunuldu, İşte detaylar

İsrail’in Gazze katliamı sürüyor, sözün bittiği yer, yürek parçalayan görüntülerİsrail’in Gazze katliamı sürüyor, sözün bittiği yer, yürek parçalayan görüntüler

Cumhuriyet tarihinin en büyük dalışı organizasyonu nefesleri kestiCumhuriyet tarihinin en büyük dalışı organizasyonu nefesleri kesti

Siltaş Yapı Pendikspor, Süper Trendyol Lig’de Tümosan Konyaspor’u yenerek ilk galibiyetini aldıSiltaş Yapı Pendikspor, Süper Trendyol Lig’de Tümosan Konyaspor’u yenerek ilk galibiyetini aldı

İSKİ'den korkutan açıklama! İstanbul büyük bir su sorunu ile karşı karşıya, barajlar her geçen gün azalıyorİSKİ'den korkutan açıklama! İstanbul büyük bir su sorunu ile karşı karşıya, barajlar her geçen gün azalıyor

Çin'den çok kritik Gazze açıklaması: Felaket derhal önlenmeliÇin'den çok kritik Gazze açıklaması: Felaket derhal önlenmeli

Mauro Icardi'nin sakatlığında son durum ne? Okan Buruk'tan son dakika açıklaması!Mauro Icardi'nin sakatlığında son durum ne? Okan Buruk'tan son dakika açıklaması!

Türkiye kışa hazır, tüm tedbirlerini aldı, depolar yüzde 100 doldurulduTürkiye kışa hazır, tüm tedbirlerini aldı, depolar yüzde 100 dolduruldu

Gazze'de son durum ne? İsrail'in katliamının ardından ABD'den Manidar ortadoğu hamlesi: Resmen duyurdular!Gazze'de son durum ne? İsrail'in katliamının ardından ABD'den Manidar ortadoğu hamlesi: Resmen duyurdular!

22 Ekim Pazar günün gazete manşetleri: Katliam medyası!22 Ekim Pazar günün gazete manşetleri: Katliam medyası!

Emekli maaşları ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak, kalem kalem hesaplandı!Emekli maaşları ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak, kalem kalem hesaplandı!

Genç kızın sokak ortasındaki çığlıkları tacizciyi yakalattı! Vatandaşların yaşlı adama tepkisi olay oldu! Adam olsan ...Genç kızın sokak ortasındaki çığlıkları tacizciyi yakalattı! Vatandaşların yaşlı adama tepkisi olay oldu! Adam olsan ...

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Dünyayı ağlatan görüntüler! Filistinli çocuk kefene sarılı cesetlerde ailesini aradı!
Dünyayı ağlatan görüntüler! Filistinli çocuk kefene sarılı cesetlerde ailesini aradı!
Eğlence mekanındaki kavga sokağa taştı! Husumetli şahıslar sokakta birbirine kurşun yağdırdı!
Eğlence mekanındaki kavga sokağa taştı! Husumetli şahıslar sokakta birbirine kurşun yağdırdı!
Aydın'da belediye otobüsü şoförüne fazla yolcu aldın dayağı! O anlar kamerada!
Aydın'da belediye otobüsü şoförüne fazla yolcu aldın dayağı! O anlar kamerada!
Bayrampaşa’da komşular birbirine girdi! Kavgada sopalar ve terlikler konuştu;
Bayrampaşa’da komşular birbirine girdi! Kavgada sopalar ve terlikler konuştu;
Son Haberler
Pamukkale’de ihtişamlı gösteri: "Türk Yıldızları göğsümüzü kabarttı"
Pamukkale’de ihtişamlı gösteri: "Türk Yıldızları göğsümüzü kabarttı"
6 yaşındaki gelin davasında sona gelindi! İşte mahkemeden o karar!
6 yaşındaki gelin davasında sona gelindi! İşte mahkemeden o karar!
Fatih Erbakan 20 binin üzerinde yeni üye kaydını gerçekleştirdiklerini belirterek:"Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisiyiz"
Fatih Erbakan 20 binin üzerinde yeni üye kaydını gerçekleştirdiklerini belirterek:"Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisiyiz"
Adnan Oktar'ın gözdesiydi! Ceylan Özgül örgütten nasıl kaçtığını anlattı! Dinleyenler şaştı kaldı!
Adnan Oktar'ın gözdesiydi! Ceylan Özgül örgütten nasıl kaçtığını anlattı! Dinleyenler şaştı kaldı!
Muğla'da keçi sürüsüne çarpan otomobil 4 keçiyi telef etti!
Muğla'da keçi sürüsüne çarpan otomobil 4 keçiyi telef etti!
Yayalara yol vermeyen sürücüler yandı! Bakırköy’de trafik polisinden sürücülere denetim
Yayalara yol vermeyen sürücüler yandı! Bakırköy’de trafik polisinden sürücülere denetim
Manisa'da kumar oynanan bir eve, polisten şok baskın!
Manisa'da kumar oynanan bir eve, polisten şok baskın!
Çok Okunanlar
Gram, Çeyrek altın ne kadar, Euro, Dolar Kaç TL, Piyasalarda son durum ne? 23 Ekim Pazartesi Güncel altın, dolar, Euro fiyatları
Gram, Çeyrek altın ne kadar, Euro, Dolar Kaç TL, Piyasalarda son durum ne? 23 Ekim Pazartesi Güncel altın, dolar, Euro fiyatları
Milyonları ilgilendiriyor! Sosyal güvenlik sistemi yenileniyor, deme gücü olmayanın primini devlet ödeyecek
Milyonları ilgilendiriyor! Sosyal güvenlik sistemi yenileniyor, deme gücü olmayanın primini devlet ödeyecek
Dünyanın utanç karesi! Aileler kaybolmasın diye kollarına künye yazmışlardı, o çocuklardan kahreden haber!
Dünyanın utanç karesi! Aileler kaybolmasın diye kollarına künye yazmışlardı, o çocuklardan kahreden haber!
Bakan Şimşek'den dikkat çeken açıklama: 'Yurt dışından önemli bir finansman imkanı sağlanacaktır'
Bakan Şimşek'den dikkat çeken açıklama: 'Yurt dışından önemli bir finansman imkanı sağlanacaktır'
Sürekli kazaların yaşadığı sabıkalı kavşakta iki araç birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı
Sürekli kazaların yaşadığı sabıkalı kavşakta iki araç birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı
İstanbul'da bir kadın Kocasını sokak ortasında göğsünden bıçakladı, Serbest bırakıldı
İstanbul'da bir kadın Kocasını sokak ortasında göğsünden bıçakladı, Serbest bırakıldı
Trafikte cam silme bahanesiyle sürücüleri taciz eden 196 kişiye operasyon yapıldı!
Trafikte cam silme bahanesiyle sürücüleri taciz eden 196 kişiye operasyon yapıldı!
Yorumlananlar
İsrail'den kritik Türkiye kararı! Tüm diplomatlarını İsrail'e geri çağırdı
İsrail'den kritik Türkiye kararı! Tüm diplomatlarını İsrail'e geri çağırdı
Gazzeli doktorların feryadı: Bu çocukların suçu ne?
Gazzeli doktorların feryadı: Bu çocukların suçu ne?
İsrail-Filistin savaşı petrolü de vurdu! Motorinden sonra bir dev zamda benzine geliyor
İsrail-Filistin savaşı petrolü de vurdu! Motorinden sonra bir dev zamda benzine geliyor
Kahire'deki Barış Zirvesi'nde Hakan Fidan'dan tarihe geçecek sözler: İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor
Kahire'deki Barış Zirvesi'nde Hakan Fidan'dan tarihe geçecek sözler: İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor