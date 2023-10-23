Sürekli kazaların yaşadığı sabıkalı kavşakta iki araç birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Yeniköy Kavşağ'ında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Sürekli kazaların yaşadığı sabıkalı kavşakta iki araç birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sık sık kazaların meydana gelmesi nedeniyle sabıkalı olarak adlandırılan Yeniköy Kavşağ'ında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Acıpayam ilçesinde sık sık kazaların meydana geldiği Yeniköy Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Denizli istikametine doğru seyir halindeki Ramazan Er yönetimindeki 20 ADA 013 plakalı otomobil ile Acıpayam'dan Bademli Mahallesi'ne doğru seyir halindeki Mehmet Tekin idaresindeki 34 HY 0361 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç yol kenarına savurularak durabildi. Kazaya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

Sürekli kazaların yaşadığı sabıkalı kavşakta iki araç birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı

Kazada 20 AD 013 plakalı araçta bulunan Kezban Er olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Mehmet T., Ayşe K., Melek K., Emirhan K. ve Salih K. itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Kezban Er'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sürekli kazaların yaşadığı sabıkalı kavşakta iki araç birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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