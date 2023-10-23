Mutfakta çıkan yangın, evi alev topuna çevirdi!

Erzincan'da müstakil bir evin içerisinde yangın çıktı. Alevler içinde kalan ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Erzincan merkeze bağlı Kurutilek Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.K.'ya ait müstakil evin mutfak kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında ev alevler içinde kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangının olduğu adrese giden itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. Ekipler, yaklaşık yarım saat içerisinde çevrede ki evlere sirayet etmeden yangını tamamen kontrol altına alarak bir müddet soğutma çalışması yaptı.

Yangında maddi hasar oluşurken ev kullanılamaz hale geldi.

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