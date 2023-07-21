Manş Denizini geçerek adını tarihe yazdırdı! Türk bayrağını gururla dalgalandırdı!

Deniz Kayadelen, Manş Denizi'nde 15 Saatte Tarihi Başarıya Ulaştı

Türk sporcu Deniz Kayadelen, en büyük hayallerinden biri olan Manş Denizi'ni geçme hedefine dün gece yarısı İngiltere'nin Dover kasabasına bağlı Samphire Hoe kıyılarından yüzerek başladı. Zorlu ve dalgalı deniz sularında aralıksız mücadele eden Kayadelen, 15 saat 8 dakika sonra Fransa'nın Strouanne plajına ulaşarak unutulmaz bir başarıya imza attı. Başarılı yüzücü, 16 derecelik soğuk deniz suyunda karşılaştığı tüm zorluklara rağmen azim ve kararlılıkla Manş Denizi'ni geçen 5. Türk kadını, genelde ise 17. yüzücü olarak tarihi bir rekor kırdı.

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Tarihi başarıda Kayadelen'e, daha önce aynı etabı geçmiş antrenörü Kamil Resa Alsaran ve yüzücü Emre Deliveli de destek olmuştu.

Bırakmayı Düşündüğünü Belirtti

Deniz Kayadelen, 15 saatlik maratonda büyük zorluklarla karşılaştığını ve bir ara bırakmayı bile düşündüğünü belirtti. Uyuşan elleri ve ayaklarıyla mücadele eden Kayadelen, enerjisinin tamamen tükendiği anlarda bile hedefinden sapmadı. Fransa sahillerine vardığında gururla Türk bayrağını sallayarak muhteşem bir mutluluk yaşadı.

3 Yıllık Emek Tarih Yazdırdı

Antrenörü Kamil Resa Alsaran, Deniz Kayadelen'in bu büyük başarıya ulaşmak için 3 yıldır titiz bir şekilde hazırlandığını vurgulayarak, zorlu hava şartları ve ağrılarla dolu bir süreçte bile hedeflerinden şaşmadığını ifade etti.

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Türk Bayrağını Gururla Dalgalandırdı

Deniz Kayadelen'in azmi ve mücadelesi, spor dünyasına ilham verirken, Türk bayrağını gururla dalgalandıran bu eşsiz başarı tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Kendisine ve ekibine hayallerini gerçekleştiren bu unutulmaz anlar için tebriklerimizi sunuyoruz. Limitlerin ötesindeki mucizelere devam etmesi dileğiyle!

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