Adıyaman'da feci kaza! Ambulans traktörle kafa kafaya çarpıştı

Adıyaman Gölbaşı Karayolu üzerinde ambulans ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü sağlık personeli, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Adıyaman Gölbaşı Karayolu 15. kilometresindeki Börgenek Rampasında meydana geldi. Mehmet K. Yönetimindeki ışık donanımı ve reflektörü olmayan 02 AR 687 plakalı traktöre Onur D. Yönetimindeki 02 ABP 049 plakalı ambulans arkadan çarptı.
Kazada traktör sürücüsü ve ambulans sürücünün yanı sıra İlhan A., Hümeyra B. İsimli sağlık personelleri yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Necip Fazıl Kısakürek ölüm yıldönümünde anma programı düzenlendi
Datça’da Jandarma operasyonu! Kaçak alkol üretimine el koyuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylıklarına zam açıklaması! Körfez ziyareti sonrası soruları yanıtladı!
Erdoğan'dan dış politika mesajı! 'Yol haritamız, düşmanı azaltmak dostu çoğaltmak'
İki ilimizde daha heyecanlandıran petrol haberi : Sondaj çalışmaları başlıyor
Survivor Hikmet vatandaşa sopayla saldırdı! Öldüresiye dövdü!
Dijital pazara giren Taşköprü sarımsağı, Türkiye’nin her yerine gönderiliyor
Marmaray'da İntihar girişimi! Seferler tek hattan yapılıyor!
Terör inleri yok edilmeye devam ediliyor! 3 terörist etkisiz hale getirildi!
Babasının kendisini dolandırıldığını iddia etmişti! CZN Burak'ın babasında şok edecek sözler "Annesinin genlerini almış!"
KAYNAK: İHA