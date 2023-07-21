Necip Fazıl Kısakürek ölüm yıldönümünde anma programı düzenlendi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından "Vefatının 40'ıncı Yıldönümünde Necip Fazıl Kısakürek Anma Programı" düzenlendi. Programda Müzisyen ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, Necip Fazıl Kısakürek'in eserlerini seslendirdi.

NECİP FAZIL KISAKÜREK'İN UNUTULMAZ ESERLERİ SESLENDİRİLDİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Vefatının 40'ıncı Yıldönümünde Necip Fazıl Kısakürek Anma Programı" Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Anma programında, Türk edebiyatında "Üstad" diye anılan ve Baki'den sonra ikinci "Sultanu'ş Şuara" unvanına sahip olan, şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in unutulmaz eserleri seslendirildi. Müzisyen ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, seslendirdiği eserler katılımcılar tarafından büyük beğeni ve alkış aldı. Programa AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ömer İdris Akdin, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Başkan Demir tarafından Müzisyen ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen'e hediye takdim edilmesinin ardından program sona erdi.

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