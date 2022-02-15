Mehmet Özhaseki canlı yayında konuştu! ' Hiç düşmedi' diyerek AK Partinin oy oranını açıkladı: 37 ile yüzde 43-44 bandı arasında oyumuz varGalatasaray yönetimi Torrent'e sert çıktı! "Transfer istedin, neden oynatmıyorsun?"Bar Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıTrabzonspor hücum oyuncularıyla fark yarattı! Rakip savunmacılar engel olamıyor!Adrenalin ne demek, TDK'ya göre Adrenalin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gelinim Mutfakta 15 Şubat 2022 Salı puan durumu | 15 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Yine dekolteler yarışıyor! Dekolte kervanına Simge Sağın'da katıldı! Gold mini ve göğüs dekolteli kostümüyle sahneyi salladı!Adnan Oktar'ın kedicikleri ve aslanı, yaşadıklarını anlattı! İtirafları kirli düzenin korkunç yüzünü ortaya çıkardı! Anestezisiz burun ameliyatı, kandırılan kadınlar...Seksolog Haydar Dümen'in yerini Gülben Ergen aldı! "Bakirelik" açıklamasıyla adeta olay yarattı!Punt ne demek, TDK'ya göre Punt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
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Mehmet Özhaseki canlı yayında konuştu! ' Hiç düşmedi' diyerek AK Partinin oy oranını açıkladı: 37 ile yüzde 43-44 bandı arasında oyumuz var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti'nin oyunun yüzde 37'lerin altına hiç düşmediğini belirterek," Yüzde 37 ile yüzde 43-44 bandı arasında gidip gelen bir oyumuz var. Bize kızan seçmen kenarda, kararsızda bekliyor. Bir başka partiyi tercih etmiyor" dedi.

Mehmet Özhaseki canlı yayında konuştu! ' Hiç düşmedi' diyerek AK Partinin oy oranını açıkladı: 37 ile yüzde 43-44 bandı arasında oyumuz var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, dün akşam A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç programına katıldı. AK Parti'nin oy oranı hakkında konuşan Mehmet Özhaseki, muhalefetin açıklamaları aksine AK Parti'nin oy oranın yüksek olduğunu açıklamalarıyla gözler önüne sererken çarpıcı ifadeler kullandı. 

Mehmet Özhaseki canlı yayında konuştu! Hiç düşmedi diyerek AK Partinin oy oranını açıkladı: 37 ile yüzde 43-44 bandı arasında oyumuz var

AK PARTİ'NİN OY ORANINI AÇIKLADI

Seçmende ekonomik gidişata bağlı olarak kırgınlığın oluştuğunu belirten  Mehmet Özhaseki, "Çok şükür oyumuz yüzde 37’lerin altına hiç düşmedi. Yüzde 37 ile yüzde 43-44 bandı arasında gidip gelen bir oyumuz var. Bize kızan seçmen kenarda, kararsızda bekliyor. Bir başka partiyi tercih etmiyor." dedi.

Mehmet Özhaseki canlı yayında konuştu! Hiç düşmedi diyerek AK Partinin oy oranını açıkladı: 37 ile yüzde 43-44 bandı arasında oyumuz var

"CHP'NİN YÜZDE 25'LERİ GEÇTİKLERİ YOK"

Özhaseki sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer bir başka partiyi tercih edecek olsaydı CHP, anketörlere ‘yüzde 30 olduk’ diye bas bas bağırırdı, yüzde 25’leri geçtikleri yok. Ortaya koydukları bir şey olmadığı için, millet bir de güvenmiyor. Ondan dolayı da zaten CHP’ye yönelmiyor. Bizim seçmenimiz ara ara bize kırılıyor ama gitmiyor. İşler düzelmeye başladığında da yavaş yavaş geldiğini görüyoruz."

Mehmet Özhaseki canlı yayında konuştu! Hiç düşmedi diyerek AK Partinin oy oranını açıkladı: 37 ile yüzde 43-44 bandı arasında oyumuz var

"YENİDEN YÜZDE 45’LER BANDINA DOĞRU ÇIKARIZ DİYE ÜMİT EDİYORUM"

4 bin 253, 50 TL olarak açıklanan asgari ücret sonrası partinin oylarının yüzde 40 bandığında olduğunu ifade eden Özhaseki,"  Şimdi bu enflasyonist ortamda birazcık daha iyileşsin durum, enflasyonu yüzde 10’un altına düşürelim, tek haneli rakamlara indirelim, milletin alım gücünü artıralım. Ki bunlar olacak Allah’ın izniyle, çok kısa sürede olacak. Biz yeniden yüzde 45’ler bandına doğru çıkarız diye ümit ediyorum." diye konuştu. 

Mehmet Özhaseki canlı yayında konuştu! Hiç düşmedi diyerek AK Partinin oy oranını açıkladı: 37 ile yüzde 43-44 bandı arasında oyumuz var

ELEKTRİĞİN YÜZDE 50'SİNİ, DOĞALGAZIN YÜZDE 75'İNİ DEVLET KARŞILIYOR

Özhaseki elektrik ve doğalgaz faturaları için de konuştu. Elektrik için," Konutlarda kullanılan elektriğin, ilk kademe elektriğin yüde 50’sini devlet karşılıyor” diyen Özhaseki doğalgaz için ise," Doğalgazın da yüzde 75’ini devlet karşılıyor. Doğalgaz bir vatandaşa 1000 liralık geliyorsa aslında o fatura 4000 liralık” ifadelerini kullandı.

Faturalara toplam maliyetin yazılmasını isteyen Özhaseki, fiyatları AB ülkeleriyle kıyaslayarak, “Doğalgazda en ucuz ülkeyiz. Kesin bu.” ifadesini kullandı. 

Market fiyatlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özhaseki, Tarım Kredi marketlerinde fiyatların daha da düşebileceğini belirtti.

Mehmet Özhaseki canlı yayında konuştu! Hiç düşmedi diyerek AK Partinin oy oranını açıkladı: 37 ile yüzde 43-44 bandı arasında oyumuz var

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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