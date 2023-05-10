Melikgazi Belediyesi’nden ihaleye çıkarılan arsalar kapış kapış satıldı!

Melikgazi Belediyesi tarafından, yoğun ilgi gören Erenköy, Altınoluk, Güzelköy, Kıranardı, Bağpınar, Becen, Eğribucak Mahallesi'nde bulunan arsalar, düzenlenilen ihale ile yeni sahiplerini buldu.

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Melikgazi Belediyesi’nden ihaleye çıkarılan arsalar kapış kapış satıldı!

Melikgazi Belediyesi tarafından Erenköy, Altınoluk, Güzelköy, Kıranardı, Bağpınar, Becen Mahallesi'nde villa arsaları açık ihale ile, Eğribucak Mahallesi'nde bulunan villa arsası ise kapalı teklif usulü ile satıldı. 9 Mayıs tarihinde gerçekleşen ihalede çeşitli büyüklüklerde toplam 35 arsadan 128 milyon 928 lira gelir elde edildi.

Melikgazi Belediyesi’nden ihaleye çıkarılan arsalar kapış kapış satıldı!

"SATILAN ARSALARDAN ELDE EDİLEN GELİR İLÇEMİZ İÇİN YATIRIMA GÖNÜŞECEKTİR"

Melikgazi'yi daha iyi yerlere getirmek için tüm ekiple gece gündüz çalıştıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait villa arsalarının ihale ile satıldığını söyleyerek, "Melikgazi'ye yatırım yapan herkes kazançlı çıkıyor. Erenköy, Altınoluk, Güzelköy, Kıranardı, Bağpınar, Becen, Eğribucak Mahallesi'nde bulunan arsalarımız düzenlediğimiz ihale ile yeni sahiplerini buldu. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı kaçırmadılar. Çeşitli büyüklüklerde 35 arsanın satıldığı ihaleden elde edilen 128 milyon 928 lira gelir yine ilçemiz için yatırıma dönüşecektir. Melikgazi'miz ve Kayseri'miz için hayırlı olsun" dedi.

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