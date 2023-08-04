Midesinden 2 kilo uyuşturucu çıktı! İranlı kuryeci tutuklandı!

Erzincan polisinin uyuşturucu madde kuryeliği yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda, uyuşturucuyu midesine gizleyen İran uyruklu 2 kişi tutuklandı.

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Midesinden 2 kilo uyuşturucu çıktı! İranlı kuryeci tutuklandı!

Erzincan polisinin uyuşturucu madde kuryeliği yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda, uyuşturucuyu midesine gizleyen İran uyruklu 2 kişi tutuklandı. 2 kilo civarında Afyon sakızı ele geçirildi.

UYUŞTURUCU MADDELER TOMOGRAFİ ÇEKİMİNDE ORTAYA ÇIKTI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada; Uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan İran uyruklu A.G. (25) ve E.P. (21) İsimli şahıslara alınan karara istinaden yapılan tomografi çekiminde mide ve bağırsak kısmında uyuşturucu olabileceğini değerlendirilen çokça yabancı cismin olduğu görüldü. Yapılan tetkikler neticesinde A.G. (25) isimli şahıstan 100 parça halinde 847,64 gr gelen Afyon Sakızı, E.P. (21) isimli şahıstan 142 parça halinde 1071,80 gr gelen Afyon Sakızı ele geçirildi.

Midesinden 2 kilo uyuşturucu çıktı! İranlı kuryeci tutuklandı!

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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KAYNAK: İHA

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