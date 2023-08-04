Alkollü kadın cadde ortasında oturduğu yerden kalkamadı!

Edirne'de alkol içtiği idda edilen bir kadın, kendinden geçerek cadde ortasında yığıldı kaldı.Caddeden geçen araçları ve trafiği tehlikeye sokan kadın uzun süre cadde ortasında oturdu.
Vatandaşların tepkisini çekmesinden dolayı olay yerine polis gelerek kadına müdahale etti.Kadının durumu kötü olduğunu gören polis olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk etti.
Gelen sağlık ekiplerine zor anlar yaşatan kadın sağlıkçılar tarafından sedyeye alınarak hastaneye kaldırıldı.
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KAYNAK: İHA