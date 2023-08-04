Türkiye geneli sıcaklıktan yanarken! Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesin sele teslim oldu!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Türkiye-İran karayolu ulaşıma kapandı.

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Türkiye geneli sıcaklıktan yanarken! Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesin sele teslim oldu!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Türkiye-İran karayolu ulaşıma kapandı.

Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde sel meydana geldi. İran sınırına yakın olan bazı bölgelerde bulunan dereler taşarken, Türkiye-İran karayolu ulaşıma kapandı.

Türkiye geneli sıcaklıktan yanarken! Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesin sele teslim oldu

Türkiye geneli sıcaklıktan yanarken! Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesin sele teslim oldu

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KAYNAK: İHA

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