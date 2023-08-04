Devrilen traktörün altında can verdi!

Tokat'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek devirdiği traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti.

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Devrilen traktörün altında can verdi!

Tokat'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek devirdiği traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Kaza, Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yazıcık kasabası şafak mahallesinde tek taraflı olarak gerçekleşti. Cemal Aktaş idaresinde ki 60 EK 037 plakalı traktör toprak yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Traktörün devrilmesi sonucunda traktörün altında kalan sürücü Cemal Aktaş hayatını kaybetti. Olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aktaş'ın cenazesi Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Devrilen traktörün altında can verdi!

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KAYNAK: İHA

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