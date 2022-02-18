Milyonları rahatlatacak gelişme: Kademeli elektrik tarifesi değişecek! Esnaflara yüzde 25 indirim müjdesi

Sene başında kademeli elektrik tarifesine geçilmesinin ardından birçok vatandaş ve esnaflar yüksek gelen elektrik faturaları nedeniyle büyük zorluk yaşamıştı. Vatandaşların tepkilerinin ardından hükümet harekete geçti. İlk olarak meskenlerde 150 kw olan sınır, 210 kw'ye yükseltildi. Kademeli tarifeye tabii olmayan ve yüksek faturaları kira giderlerini aşan küçük esnaf için ise yapılacak düzenlemeyi dört gözle beklemeye başlamıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: VATANDAŞI RAHATLATACAK ADIMLARIN KARARINI ALDIK

Faturalar hakkında kabine toplantısı sonrası kamera karşısına geçerek açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir önceki kabine toplantısında 150 kilovat olan en düşük tarifenin 210 kilovata yükseltilmesi konusunda karar aldıklarını anımsatarak şöyle demişti:

" Yapılan analizler, Ocak ayı itibarıyla tüketicilerin yüzde 64’ünün düşük tarifeden faydalandığını, yüzde 36’lık bir kesimin de üst tarifeden fatura ödediğini göstermektedir. Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldık.

Öncelikle 210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır.

Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Böylece, dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir."

BAKAN DÖNMEZ, ESNAFA İNDİRİM MÜJDESİ VERMİŞTİ

Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada amaçlarının 1 Mart'a kadar bu kademeli tarife değişikliklerini tamamlayıp yetiştirmek olduğunu vurgulayarak, "Çünkü 1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmiş olmayı hedefliyoruz. Esnafa indirimli tarifede yüzde 25 gibi bir indirim söz konusu olacak." dedi.

SELVİ, DETAYLARI ANLATTI

Bu konuda yapılan çalışmayı köşe yazısında anlatan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 210 kw sınırını üzerindeki yüksek tarifenin yeniden değerlendirilmesi için çalışmalara başlandığını, yüzde 10 veya yüzde 20 oranında indirimin üzerinde durulduğunu ifade etti. Esnaf ve sanatkârların elektrik faturalarında yüzde 25 oranında indirim yapılacağını belirten Selvi, belirli kilovat saatlere göre indirimli tarife uygulanacağını kaydetti. Selvi cemevleri, dernek ve vakıfların ise mesken tarifesine alınacağını kaydetti.

Selvi'nin köşe yazısının ilgili kısmında yer alan ifadeler şöyle:

"1)210 KİLOWATT SAAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 210 kilovat saate kadarki düşük tarife ve 210 kilovat saatin üzerindeki yüksek tarifenin vatandaşın lehine yeniden değerlendirileceğini söyledi. Bu konuda çalışmalara başlandı. Yüzde 10, yüzde 20 gibi alternatif indirim oranları üzerinde duruluyor. Ama kesin olan bir şey var ki indirim yapılacak.

2) ESNAF VE SANATKÂRLARA İNDİRİM

Alçak gerilim dağıtımına bağlı olan lokanta, kuaför, kahvehane, berber, bakkal, market gibi küçük esnaf ve sanatkârların elektrik faturalarına yüzde 25 indirim yapılacak.

Bunun için belirli kilovat saatlere göre indirimli tarife uygulanacak.

Örneğin 400-500 kilovat saat, 500-1000 kilovat saat gibi tüketim oranlarına göre farklı indirimler uygulanacak. Ama market zincirler ya da fabrikalar bu kapsam dahilinde değil.

3)TİCARİ TARİFEDEN FATURA KESİLEN CEMEVLERİ, DERNEKLER VE VAKIFLAR İSE MESKEN TARİFESİNE ALINACAK"

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