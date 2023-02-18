Mohamed Loumim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Loumim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Loumim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Loumim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Loumim {dogum-tarihi} tarihinde Fès şehrinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Loumim Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Loumim, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MAS Fes Reserve futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Mohamed Loumim'nin MAS Fes Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Loumim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Loumim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Loumim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Loumim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Loumim şuan MAS Fes Reserve takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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