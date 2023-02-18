Nizar Guessous kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nizar Guessous Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nizar Guessous adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nizar Guessous Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nizar Guessous 13 Aralık 2003 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nizar Guessous Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nizar Guessous, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MAS Fes futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes takımına - tarihinde katılmıştır. Nizar Guessous'nin MAS Fes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nizar Guessous Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nizar Guessous isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nizar Guessous Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nizar Guessous Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nizar Guessous şuan MAS Fes takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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