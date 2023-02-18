Nabil Marmouk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nabil Marmouk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nabil Marmouk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nabil Marmouk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nabil Marmouk 19 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nabil Marmouk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LAWnSPORTS yapmaktadır. Nabil Marmouk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MAS Fes futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes takımına - tarihinde katılmıştır. Nabil Marmouk'nin MAS Fes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nabil Marmouk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nabil Marmouk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 525 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nabil Marmouk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nabil Marmouk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nabil Marmouk şuan MAS Fes takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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