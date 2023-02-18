İmad Riahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmad Riahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İmad Riahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İmad Riahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İmad Riahi 27 Temmuz 2000 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İmad Riahi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BE Sports Management yapmaktadır. İmad Riahi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MAS Fes futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İmad Riahi'nin MAS Fes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İmad Riahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İmad Riahi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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İmad Riahi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İmad Riahi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında Nahdat Zemamra

23 Ağu 2021 yılında JS Soualem

31 Ocak 2023 yılında MAS Fes

İmad Riahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İmad Riahi şuan MAS Fes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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