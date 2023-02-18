Tarik Asstati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarik Asstati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarik Asstati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarik Asstati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarik Asstati 30 Temmuz 1991 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarik Asstati Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tarik Asstati, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MAS Fes futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes takımına 13 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Tarik Asstati'nin MAS Fes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tarik Asstati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarik Asstati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 575 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tarik Asstati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarik Asstati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2019 yılında Ittihad Tanger

13 Ağu 2021 yılında MAS Fes

Tarik Asstati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarik Asstati şuan MAS Fes takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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