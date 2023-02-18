Salaheddine Chihab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salaheddine Chihab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salaheddine Chihab adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salaheddine Chihab Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salaheddine Chihab 23 Şubat 1993 tarihinde Mohammedia şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Fas,Katar uyrukludur.Gerçek adı da صلاح الدين شهاب şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salaheddine Chihab Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salaheddine Chihab, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MAS Fes futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Salaheddine Chihab'nin MAS Fes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Salaheddine Chihab Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salaheddine Chihab isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salaheddine Chihab Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salaheddine Chihab futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında O. Khouribga

1 Şubat 2019 yılında Ittihad Tanger

1 Temmuz 2019 yılında Wydad Fes

9 Kasım 2020 yılında Berrechid

28 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Aralık 2022 yılında MAS Fes

Salaheddine Chihab Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salaheddine Chihab şuan MAS Fes takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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