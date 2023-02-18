Mohamed El Badoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed El Badoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed El Badoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed El Badoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed El Badoui 14 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed El Badoui Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed El Badoui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MAS Fes futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed El Badoui'nin MAS Fes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed El Badoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed El Badoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed El Badoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed El Badoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2022 yılında MAS Fes

Mohamed El Badoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed El Badoui şuan MAS Fes takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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