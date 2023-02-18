Karim Hachimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Hachimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim Hachimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karim Hachimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karim Hachimi 5 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karim Hachimi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prince Foot Management yapmaktadır. Karim Hachimi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MAS Fes futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Karim Hachimi'nin MAS Fes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Karim Hachimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karim Hachimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karim Hachimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karim Hachimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2019 yılında Berrechid

31 Temmuz 2022 yılında MAS Fes

Karim Hachimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karim Hachimi şuan MAS Fes takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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