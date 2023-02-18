Haytem Aina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haytem Aina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haytem Aina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haytem Aina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haytem Aina 30 Temmuz 1987 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haytem Aina Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Haytem Aina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MAS Fes futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes takımına 7 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Haytem Aina'nin MAS Fes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Haytem Aina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haytem Aina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haytem Aina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haytem Aina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında TAS Casablanca

1 Temmuz 2015 yılında Berrechid

7 Kasım 2020 yılında MAS Fes

Haytem Aina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haytem Aina şuan MAS Fes takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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