Mohammed Ali Bemammer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Ali Bemammer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Ali Bemammer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Ali Bemammer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Ali Bemammer 19 Kasım 1989 tarihinde Fès şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da محمد علي بامعمر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Ali Bemammer Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Ali Bemammer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MAS Fes futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammed Ali Bemammer'nin MAS Fes ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Ali Bemammer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Ali Bemammer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Ali Bemammer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Ali Bemammer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında MAS Fes

18 Ağu 2014 yılında Raja Casablanca

17 Aralık 2015 yılında Difaâ El Jadida

4 Temmuz 2019 yılında FAR Rabat

12 Kasım 2020 yılında Ittihad Tanger

3 Ağu 2022 yılında MAS Fes

Mohammed Ali Bemammer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Ali Bemammer şuan MAS Fes takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohammed Ali Bemammer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MAS Fès

Fas takımında 6 numaralı formasıyla 11 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Fas U23 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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