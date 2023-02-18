Louis Ameka Autchanga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louis Ameka Autchanga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Louis Ameka Autchanga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Louis Ameka Autchanga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Louis Ameka Autchanga 3 Ekim 1996 tarihinde Libreville şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Gabon uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Louis Ameka Autchanga Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Marketing yapmaktadır. Louis Ameka Autchanga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MAS Fes futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes takımına 21 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Louis Ameka Autchanga'nin MAS Fes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Louis Ameka Autchanga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Louis Ameka Autchanga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Louis Ameka Autchanga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Louis Ameka Autchanga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında CF Mounana

1 Temmuz 2018 yılında Chamois Niort

21 Ağu 2021 yılında MAS Fes

Louis Ameka Autchanga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Louis Ameka Autchanga şuan MAS Fes takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Louis Ameka Autchanga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CF Mounana (-12/2015)

Gabon takımında 14 numaralı formasıyla 10 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 0 gol atmıştır.

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