Ayoub Ouadrassi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Ouadrassi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ayoub Ouadrassi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ayoub Ouadrassi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ayoub Ouadrassi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Ouadrassi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Ouadrassi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Ouadrassi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Ouadrassi 23 Mayıs 1991 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Fas,Katar uyrukludur.Gerçek adı da Ayoub Namroud El Ouadrassi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Ouadrassi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayoub Ouadrassi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MAS Fes futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ayoub Ouadrassi'nin MAS Fes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ayoub Ouadrassiboyu ve yaşı kaç

Ayoub Ouadrassi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Ouadrassi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Ayoub Ouadrassi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Ouadrassi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Muaither SC

1 Temmuz 2015 yılında Al-Gharafa SC

1 Ağu 2016 yılında Muaither SC

11 Ağu 2022 yılında MAS Fes

Ayoub Ouadrassi kimdir

Ayoub Ouadrassi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Ouadrassi şuan MAS Fes takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ayoub Ouadrassi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Son Haberler
Joe Amian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Amian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joe Amian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Amian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marko Jankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Jankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marko Jankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Jankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdou Atchabao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdou Atchabao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdou Atchabao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdou Atchabao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikola Vlajkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Vlajkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikola Vlajkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Vlajkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Japon bilim adamları deprem bölgesinden geçen fay hatlarının görüntülerini paylaştı!
Japon bilim adamları deprem bölgesinden geçen fay hatlarının görüntülerini paylaştı!
Depremzedeler Miraç kandilinde çadırlarda namaz kılıp dualarını ettiler!
Depremzedeler Miraç kandilinde çadırlarda namaz kılıp dualarını ettiler!
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!