Ayoub Ouadrassi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Ouadrassi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Ouadrassi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Ouadrassi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Ouadrassi 23 Mayıs 1991 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Fas,Katar uyrukludur.Gerçek adı da Ayoub Namroud El Ouadrassi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Ouadrassi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayoub Ouadrassi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MAS Fes futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ayoub Ouadrassi'nin MAS Fes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ayoub Ouadrassi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Ouadrassi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayoub Ouadrassi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Ouadrassi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Muaither SC

1 Temmuz 2015 yılında Al-Gharafa SC

1 Ağu 2016 yılında Muaither SC

11 Ağu 2022 yılında MAS Fes

Ayoub Ouadrassi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Ouadrassi şuan MAS Fes takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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