Mouhcine Bouriga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mouhcine Bouriga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mouhcine Bouriga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mouhcine Bouriga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mouhcine Bouriga 14 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.Gerçek adı da محسن بوريكة şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mouhcine Bouriga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Karim Rafiki yapmaktadır. Mouhcine Bouriga, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MAS Fes futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mouhcine Bouriga'nin MAS Fes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mouhcine Bouriga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mouhcine Bouriga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mouhcine Bouriga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mouhcine Bouriga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2023 yılında MAS Fes

Mouhcine Bouriga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mouhcine Bouriga şuan MAS Fes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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