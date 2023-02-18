Soufiane Lagzir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soufiane Lagzir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soufiane Lagzir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soufiane Lagzir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soufiane Lagzir 25 Ekim 1994 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soufiane Lagzir Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Soufiane Lagzir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MAS Fes futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Soufiane Lagzir'nin MAS Fes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Soufiane Lagzir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soufiane Lagzir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soufiane Lagzir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soufiane Lagzir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2017 yılında Arconatese

14 Aralık 2017 yılında Budoni

20 Ağu 2018 yılında Kawkab Marrak.

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

16 Temmuz 2019 yılında Hamrun Spart.

25 Ağu 2020 yılında Taranto

4 Ocak 2021 yılında Hamrun Spart.

1 Ocak 2022 yılında Casale

29 Ocak 2022 yılında Al-Yarmouk SC

30 Temmuz 2022 yılında MAS Fes

Soufiane Lagzir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soufiane Lagzir şuan MAS Fes takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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