Omar Jerrari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Jerrari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Jerrari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Jerrari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Jerrari 14 Kasım 1994 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Jerrari Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omar Jerrari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MAS Fes futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Omar Jerrari'nin MAS Fes ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Omar Jerrari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Jerrari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 575 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Omar Jerrari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Jerrari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında FAR Rabat

17 Temmuz 2022 yılında MAS Fes

Omar Jerrari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Jerrari şuan MAS Fes takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.