Hamza El Janati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza El Janati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza El Janati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza El Janati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza El Janati 1 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza El Janati Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamza El Janati, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MAS Fes futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes takımına 1 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Hamza El Janati'nin MAS Fes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamza El Janati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza El Janati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza El Janati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza El Janati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında MAS Fes

Hamza El Janati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza El Janati şuan MAS Fes takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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