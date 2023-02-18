İmad Errahouli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmad Errahouli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İmad Errahouli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İmad Errahouli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İmad Errahouli 1 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İmad Errahouli Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Soccer Sarl yapmaktadır. İmad Errahouli, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MAS Fes futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İmad Errahouli'nin MAS Fes ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İmad Errahouli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İmad Errahouli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 525 Bin € kadar çıkmıştır.

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İmad Errahouli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İmad Errahouli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağu 2012 yılında OC Safi

1 Ağu 2016 yılında Rapide Oued Zem

18 Temmuz 2019 yılında FAR Rabat

17 Temmuz 2021 yılında Al-Kharitiyath

16 Temmuz 2022 yılında MAS Fes

İmad Errahouli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İmad Errahouli şuan MAS Fes takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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