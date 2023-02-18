Abdelali Mhamdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelali Mhamdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelali Mhamdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelali Mhamdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelali Mhamdi 29 Kasım 1991 tarihinde Marrakech şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da عبد العالي المحمدي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelali Mhamdi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mondo Victory yapmaktadır. Abdelali Mhamdi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MAS Fes futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Abdelali Mhamdi'nin MAS Fes ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdelali Mhamdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelali Mhamdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Abdelali Mhamdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelali Mhamdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Kawkab Marrak.

22 Temmuz 2015 yılında RS Berkane

1 Temmuz 2019 yılında Abha

26 Ağu 2022 yılında MAS Fes

Abdelali Mhamdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelali Mhamdi şuan MAS Fes takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Abdelali Mhamdi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KACM Marrakech

Fas takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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