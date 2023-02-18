Egah Saviour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egah Saviour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egah Saviour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egah Saviour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egah Saviour 27 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egah Saviour Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Egah Saviour, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MAS Fes futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Egah Saviour'nin MAS Fes ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Egah Saviour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egah Saviour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Egah Saviour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egah Saviour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2022 yılında MAS Fes

Egah Saviour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egah Saviour şuan MAS Fes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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