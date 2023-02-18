Youssef Aguerdoum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef Aguerdoum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef Aguerdoum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef Aguerdoum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef Aguerdoum 12 Mart 1990 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da Youssef Aguerdoum El Idrissi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef Aguerdoum Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Youssef Aguerdoum, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MAS Fes futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes takımına 30 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Youssef Aguerdoum'nin MAS Fes ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Youssef Aguerdoum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssef Aguerdoum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youssef Aguerdoum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef Aguerdoum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2014 yılında Difaâ El Jadida

30 Ekim 2020 yılında MAS Fes

Youssef Aguerdoum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef Aguerdoum şuan MAS Fes takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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