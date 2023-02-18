Yassine Rami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassine Rami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassine Rami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yassine Rami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yassine Rami 26 Mart 1987 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da ياسين الرامي şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yassine Rami Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yassine Rami, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MAS Fes futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes takımına 20 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Yassine Rami'nin MAS Fes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yassine Rami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yassine Rami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yassine Rami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yassine Rami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2011 yılında Wydad AC

23 Temmuz 2014 yılında Hassania

15 Eylül 2014 yılında OC Safi

3 Ağu 2017 yılında Hassania

20 Ağu 2021 yılında MAS Fes

Yassine Rami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yassine Rami şuan MAS Fes takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.