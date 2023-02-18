Banfa Sylla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Banfa Sylla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Banfa Sylla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Banfa Sylla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Banfa Sylla 19 Temmuz 1996 tarihinde Yabayo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Banfa Sylla Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fisher Sport Ltd yapmaktadır. Banfa Sylla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MAS Fes futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes takımına 9 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Banfa Sylla'nin MAS Fes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Banfa Sylla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Banfa Sylla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Banfa Sylla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Banfa Sylla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında ASI Abengourou

1 Temmuz 2018 yılında SC Gagnoa

1 Temmuz 2019 yılında FC San Pedro

9 Eylül 2021 yılında MAS Fes

Banfa Sylla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Banfa Sylla şuan MAS Fes takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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