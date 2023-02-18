Anass Addaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anass Addaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anass Addaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anass Addaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anass Addaoui 1 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anass Addaoui Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anass Addaoui, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MAS Fes futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Anass Addaoui'nin MAS Fes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anass Addaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anass Addaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anass Addaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anass Addaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında RAC Casablanca

19 Ocak 2022 yılında Kawkab Marrak.

1 Eylül 2022 yılında MAS Fes

Anass Addaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anass Addaoui şuan MAS Fes takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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