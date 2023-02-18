Bilal El Ouadghiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal El Ouadghiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilal El Ouadghiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bilal El Ouadghiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bilal El Ouadghiri 3 Ağu 2001 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bilal El Ouadghiri Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bilal El Ouadghiri, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MAS Fes futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes takımına 1 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Bilal El Ouadghiri'nin MAS Fes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bilal El Ouadghiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bilal El Ouadghiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bilal El Ouadghiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bilal El Ouadghiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2018 yılında MAS Fes

Bilal El Ouadghiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bilal El Ouadghiri şuan MAS Fes takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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