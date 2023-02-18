Ahmed Gnzar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Gnzar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Gnzar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Gnzar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Gnzar 20 Mart 1994 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Gnzar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Gnzar, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MAS Fes futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes takımına 26 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmed Gnzar'nin MAS Fes ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Gnzar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Gnzar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Gnzar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Gnzar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağu 2021 yılında MAS Fes

Ahmed Gnzar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Gnzar şuan MAS Fes takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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