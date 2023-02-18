Soufiane Saadane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soufiane Saadane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soufiane Saadane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soufiane Saadane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soufiane Saadane 19 Mart 1994 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da سفيان سعدان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soufiane Saadane Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Soufiane Saadane, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MAS Fes futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Soufiane Saadane'nin MAS Fes ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Soufiane Saadane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soufiane Saadane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soufiane Saadane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soufiane Saadane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Wydad Fes

30 Haziran 2014 yılında Raja Cas. U19

1 Temmuz 2014 yılında Raja Cas. U23

4 Ağu 2014 yılında Berrechid

30 Haziran 2015 yılında Raja Casablanca

20 Ocak 2017 yılında Berrechid

30 Haziran 2017 yılında Raja Casablanca

3 Ağu 2017 yılında Rapide Oued Zem

19 Eylül 2017 yılında Raja Casablanca

20 Eylül 2017 yılında FUS Rabat

23 Ağu 2021 yılında Berrechid

13 Temmuz 2022 yılında MAS Fes

Soufiane Saadane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soufiane Saadane şuan MAS Fes takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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