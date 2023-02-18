Hamza Oukaili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Oukaili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Oukaili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Oukaili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Oukaili 21 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Oukaili Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamza Oukaili, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MAS Fes futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes takımına - tarihinde katılmıştır. Hamza Oukaili'nin MAS Fes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamza Oukaili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Oukaili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Oukaili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Oukaili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Oukaili şuan MAS Fes takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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